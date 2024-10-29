Оценены темпы подорожания сливочного масла в Москве

С начала года стоимость сливочного масла в Москве повысилась на 11,4%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области.

Подчеркивается, что в столице цена на сливочное в сентябре 2024 года показала рост на 2,7% по сравнению с августом 2024 года. По данным Мосстата, стоимость сливочного масла находятся в постоянной динамике: самое большое снижение к предыдущему месяцу было зафиксировано в мае этого года (-0,3%), а самый высокий прирост - в августе (+3,5%).

С начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%, свидетельствуют данные Росстата. В «Союзмолоке» связывают данную тенденцию с ростом себестоимости производства по всей цепочке: от сырья до переработки.

Кража 25 пачек сливочного масла попала на видео

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в России в октябре зафиксировано увеличение спроса на домашние маслобойки. Показатель вырос на 49%. Стоимость маслобоек составляет от 1,5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от объема и конструкции.