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650 рублей в день: в России подскочили пени за «коммуналку»

В России существенно выросли суммы штрафов за просрочку коммунальных платежей.

650 рублей в день: в России подскочили пени за «коммуналку»
© РИА Новости

Об этом всех собственников жилья предупредила доцент РГУ Инна Литвиненко, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила специалист, размеры пеней за неоплаченные ЖКУ привязаны к величине ключевой ставки Центрального банка страны. Сейчас она находится на уровне 21% годовых, поэтому коммунальные штрафы в России уже достаточно высоки.

Однако, они могут стать ещё больше в случае, если российский банковский регулятор продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику и поднимет ставку рефинансирования выше 22% годовых. В этом случае пени станут ещё сильнее, пишут «Аргументы и факты».

С 31 дня просрочки штраф составляет 1/300 от ключевой ставки за каждый день. Так что, если размер долга за электроэнергию достигнет 10000 рублей, то в этом случае собственников ждёт пеня в районе 650 рублей в сутки, предупредила эксперт.

При этом, как заметил Литвиненко, с 90 дня при той же сумме штраф вырастает почти в два раза, и составит уже 1300 рублей. В первую очередь это сделано для того, чтобы граждане вовремя производили все свои коммунальные платежи, отметила специалист.

Вместе с тем, ключевая ставка — не единственный критерий, который будет влиять на сумму в квитанции по ЖКУ. Платёж может дополнительно увеличиться в тех регионах, которые используют вариант фактической оплаты за отопление, подчеркнула эксперт.

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