650 рублей в день: в России подскочили пени за «коммуналку»

В России существенно выросли суммы штрафов за просрочку коммунальных платежей.

Об этом всех собственников жилья предупредила доцент РГУ Инна Литвиненко, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила специалист, размеры пеней за неоплаченные ЖКУ привязаны к величине ключевой ставки Центрального банка страны. Сейчас она находится на уровне 21% годовых, поэтому коммунальные штрафы в России уже достаточно высоки.

Однако, они могут стать ещё больше в случае, если российский банковский регулятор продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику и поднимет ставку рефинансирования выше 22% годовых. В этом случае пени станут ещё сильнее, пишут «Аргументы и факты».

С 31 дня просрочки штраф составляет 1/300 от ключевой ставки за каждый день. Так что, если размер долга за электроэнергию достигнет 10000 рублей, то в этом случае собственников ждёт пеня в районе 650 рублей в сутки, предупредила эксперт.

При этом, как заметил Литвиненко, с 90 дня при той же сумме штраф вырастает почти в два раза, и составит уже 1300 рублей. В первую очередь это сделано для того, чтобы граждане вовремя производили все свои коммунальные платежи, отметила специалист.

Вместе с тем, ключевая ставка — не единственный критерий, который будет влиять на сумму в квитанции по ЖКУ. Платёж может дополнительно увеличиться в тех регионах, которые используют вариант фактической оплаты за отопление, подчеркнула эксперт.