Госдума приняла закон о доплатах за наставничество на работе

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект о дополнительной оплате труда работников, которые выполняют функции наставников.

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Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов партии "Единая Россия". Принятым в первом чтении законопроектом изменения предлагалось внести в статью Трудового кодекса РФ, согласно которой с письменного согласия работника за дополнительную оплату ему может быть поручено выполнение дополнительной работы по другой или такой же профессии. Авторы предлагали указать, что речь в данном случае идет и о наставничестве.

Поправками ко второму чтению Трудовой кодекс предлагается дополнить новой статьей об особенностях регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда. В законе предлагается закрепить понятие наставничества в сфере труда - работы по оказанию помощи другому работнику по овладению необходимыми навыками, которая осуществляется по поручению руководителя с согласием самого работника. При этом предлагается прописывать в трудовом договоре или дополнительном соглашении содержание, сроки и формы такой работы.

Согласно поправкам, размер оплаты за наставничество в госучреждениях и муниципальных учреждениях будет устанавливаться федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, законами или иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными актами органов местного самоуправления. В иных организациях размер выплат может быть установлен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. В поправках указывается, что размер оплаты за наставничество прописывается в трудовом договоре или дополнительном соглашении с работником, при этом должны учитываться содержание и объем его работы.

Кроме того, работника предлагается наделить правом отказаться от работы в качестве наставника, а работодателя - правом досрочно отменить поручение об осуществлении наставничества, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня.