Владельцам квартиры и дачи пересчитают плату за вывоз мусора

Владельцам квартиры и дачи хотят пересчитать плату за вывоз мусора. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает «Российская газета».

Собеседница напомнила о том, что в России действует норма, в соответствии с которой перерасчет производится только за помещение, в котором человек зарегистрирован. Она назвала такой подход несправедливым. Разворотнева отметила, что она была инициатором создания рабочей группы на площадке Минприроды России. По ее словам, в прошлом году проводилась активная работа над обеспечением этого перерасчета для всех помещений, в которых человек может находиться или не находиться.

«Коллеги из Минприроды России пока очень медленно решают, по какой схеме это будет. Но сейчас мы по крайней мере принципиально договорились, что перерасчет будет. И продолжим этого добиваться», - отметила заместитель председателя Комитета Госдумы.

Ранее РИА Новости напомнило о том, что в Санкт-Петербурге все пенсионеры могут рассчитывать на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50% при условии работы в северной столице не менее 20 лет и при наличии трудового стажа не менее 40 лет для женщины и 45 лет для мужчины.