Спрогнозировано падение ставок по депозитам

После подачи Банком России сигнала к смягчению денежно-кредитной политики кредитные организации сразу перестанут предлагать такие привлекательные условия по депозитам, как сегодня. Об этом заявил в беседе с «Российской газетой» доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт рекомендует разложить свободные средства на несколько вкладов с разными сроками открытия. Он отметил, что при наличии 200 тысяч рублей следует завести четыре депозита, внеся на каждый по 50 тысяч на 3, 6, 12 и 36 месяцев.

Также собеседник советует найти долгий вклад, условия которого позволяют его пополнять. Это нужно для того, чтобы в перспективе туда можно было перенести все имеющиеся средства, добавил он.

Несколько российских банков повысили ставки по вкладам

Ранее эксперты, опрошенные изданием Life, назвали способы приумножить сбережения. В частности, по словам руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, инструментом для долгосрочной защиты капитала может служить золото.