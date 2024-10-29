Верховный суд постановил физлицам-займодателям платить НДФЛ

Верховный суд посчитал, что граждане, которые дают займы под проценты, должны платить налог не как самозанятые по ставке 4-6 процентов, а обычный налог на доходы физических лиц. Это следует из определения суда, опубликованного в электронной картотеке.

ВС рассмотрел спор о том, какой налог должен выплачивать гражданин с процентов по займу, который он выдал кому-либо. В Верховном суде сочли, что «объектом НПД может быть признан не любой доход», а только «доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав)».

Согласно подробностям дела, организация в лице ее гендиректора Молодцова в 2019 году заняла у самого Молодцова три миллиона рублей на 60 месяцев под 30 процентов годовых, а потом еще 1,25 миллиона рублей на 45 месяцев под тот же процент. Изначально в качестве налогового агента Молодцова организация уплачивала с полученной им прибыли НДФЛ, с 1 января 2021 года Молодцов стал платить налог на профессиональный доход (НПД), а не НДФЛ.

ФНС доначислила налог и штраф, поскольку в налоговой декларации по НДФЛ организации не отразили получение дохода, а с полученных Молодцовым процентов по договорам займа не был выплачен соответствующий налог. В налоговой службе, в частности, посчитали, что действия Молодцова были направлены на снижение налоговой ставки.

Мужчина с этим не согласился. На его сторону встали три суда, отметив, что закон не запрещает применение НПД в отношении доходов от процентов по займам. Однако в Верховном суде отметили, что доходы в виде процентов по займу подлежат отнесению к пассивному доходу.

«Следовательно, правоотношения, основанные на договорах займа, не имеют признаков оказания услуг либо передачи имущественных прав», — полагает суд.

В связи с этим решение судов предыдущих инстанций было названо ошибочным.

Как писала «Парламентская газета», в ФНС ранее объяснили, как посчитать НДФЛ с процентных доходов по депозитам. В службе пояснили, что налогом облагается общая годовая сумма процентного дохода, исключая необлагаемую сумму.