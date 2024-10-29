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Предсказано падение ставок по депозитам

Если у россиянина есть свободные средства и он хочет отнести их в банк, то в настоящее время лучше разложить их на несколько вкладов с разными сроками открытия. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Российская газета».

Эксперт дал совет по открытию вкладов при высокой ключевой ставке ЦБ
© ТАСС

По его словам, при наличии у человека, например, 200 тысяч рублей, целесообразно завести четыре депозита, внеся на каждый по 50 тысяч на 3, 6, 12 и 36 месяцев. Кроме того, стоит найти долгий вклад, условия которого позволяют его пополнять. Это нужно для того, чтобы в перспективе туда можно было перенести все имеющиеся средства. Впрочем, пока рынок не балует потребителя большим количеством таких вариантов.

Балынин подчеркнул, что как только регулятор даст сигнал к смягчению денежно-кредитной политики, банки сразу перестанут предлагать такие привлекательные условия, как сегодня. Ставка в 20 процентов будет распространяться на предложения от трех месяцев до полугода. Однако вероятность резкого понижения ключевой ставки пока выглядит нулевой, а значит, выгодные предложения по краткосрочным вкладам исчезнут еще нескоро.

Ранее сообщалось, что объем портфеля вкладов российских банков рекордно вырос до 1,1 триллиона рублей.

Летом россияне стали забирать сбережения со срочных вкладов в частных банках и понесли их в государственные, которые стали завлекать новых клиентов особенно выгодными условиями.