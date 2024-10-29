Эксперт дал совет по открытию вкладов при высокой ключевой ставке ЦБ

Если у россиянина есть свободные средства и он хочет отнести их в банк, то в настоящее время лучше разложить их на несколько вкладов с разными сроками открытия. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Российская газета».

По его словам, при наличии у человека, например, 200 тысяч рублей, целесообразно завести четыре депозита, внеся на каждый по 50 тысяч на 3, 6, 12 и 36 месяцев. Кроме того, стоит найти долгий вклад, условия которого позволяют его пополнять. Это нужно для того, чтобы в перспективе туда можно было перенести все имеющиеся средства. Впрочем, пока рынок не балует потребителя большим количеством таких вариантов.

Балынин подчеркнул, что как только регулятор даст сигнал к смягчению денежно-кредитной политики, банки сразу перестанут предлагать такие привлекательные условия, как сегодня. Ставка в 20 процентов будет распространяться на предложения от трех месяцев до полугода. Однако вероятность резкого понижения ключевой ставки пока выглядит нулевой, а значит, выгодные предложения по краткосрочным вкладам исчезнут еще нескоро.

Ранее сообщалось, что объем портфеля вкладов российских банков рекордно вырос до 1,1 триллиона рублей.

Летом россияне стали забирать сбережения со срочных вкладов в частных банках и понесли их в государственные, которые стали завлекать новых клиентов особенно выгодными условиями.