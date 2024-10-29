Россияне рассказали, как относятся к переработкам

37% респондентов не против оплачиваемых переработок, при этом безвозмездно выполнять задачи выразили готовность 11% россиян, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра «Консоль.Про».

Жители Казани, Красноярска, Челябинска и Санкт-Петербурга чаще других сталкиваются с переработками (их доля составляет 40%, 39%, 38% и 36% соответственно).

Опрос показал, что категорически не хотят задерживаться на рабочем месте или брать дополнительные задачи даже за вознаграждение 35% граждан. Более четверти (28%) респондентов не против постоянных переработок. За дополнительный час на работе россияне хотят получать от 3 тыс. рублей до 6 тыс. рублей.

Ранее «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Работы» сообщили, что в России средняя предлагаемая заработная плата в промышленности повысилась на 26% за последний год, до 81 325 рублей в месяц.

Наибольшая сумма предлагается бурильщикам (141 320 рублей в среднем). Среди профессий, вошедших в список наиболее оплачиваемых, - сталевары и фрезеровщики (им предлагают 119 632 рублями и 106 824 рублями соответственно).