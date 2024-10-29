Злоумышленники начали рассылать руководителям организаций письма, якобы отправленные центром защиты информации и специальной связи ФСБ РФ, рассказали ТАСС специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества. В них мошенники запугивают адресатов консультационными беседами с представителями спецслужбы, и прилагают в файле список работников компании. Причем перечень включает практически всех сотрудников организации.

Затем мошенники просят руководство оказать представителям ФСБ содействие в организации телефонных разговоров с сотрудниками компании. Одновременно они требуют сохранить в тайне информацию из письма, так как оно имеет гриф «Для служебного пользования». Иными словами, оно не подлежит распространению или согласованию.

В случае согласия руководителей компании злоумышленники приступают к обзвону потенциальных жертв из полученного списка телефонов. Мошенники способны сообщить об утечке данных компании и необходимости внести собственные сбережения. Их обманщики обещают вернуть через несколько дней с дополнительной премией.

Пять основных признаков телефонного мошенничества, которые грозят потерей денег

Аферисты не гнушаются обвинять сотрудников в госизмене или финансировании терроризма. Они утверждают, что с банковского счета жертвы были похищены деньги, которые затем перевели во враждебное России государство. В результате человека убеждают перевести средства на «безопасный счет», чтобы спасти оставшуюся сумму.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством посоветовал россиянам обращать внимание на признаки манипулятивного воздействия. В особенности, если в разговоре присутствуют угрозы уголовного преследования или увольнения. В этом случае следует немедленно завершить разговор и обратиться в правоохранительные органы.

«Помните, что настоящие представители органов власти и финансовых учреждений никогда не будут требовать от вас немедленных действий, а также не станут запугивать вас или оказывать давление», — подчеркнул Кузьменко.

В Москве мошенники обманули 19-летнего молодого человека, предложив ему в обязательном порядке «задекларировать имущество», сообщает Telegram-канал Baza. Жертва аферистов лишился 11 млн рублей и золотых монет после того, как его убедили в том, что он может стать участником операции по поимке злоумышленников. Юноша готов был отдать преступникам еще больше денег, однако подозрительные операции заметила его мать.