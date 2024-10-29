Российским банкам не разрешили вводить новые комиссии

Российские банки не имеют права в одностороннем порядке повышать комиссии или вводить новые. Об этом сообщило РИА Новости, со ссылкой на обзор судебной практики Верховного суда.

Отмечается, что прецедентом стало дело одного россиянина, который подал в суд на банк. Последний в одностороннем порядке изменил условия договора и установил комиссию за снятие любой суммы. Суд встал на сторону кредитной организации, однако, в Верховном суде решили иначе. Там обратили внимание на то, что российское законодательство регулирующее деятельность банков и потребительское кредитование не дает банку право в одностороннем порядке корректировать условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии.

В начале октября появилась новость о том, что американская электронная платежная система PayPal решила брать комиссию с россиян, которые не пользовались своими счетами в течение последнего года. Речь идет о тех случаях, когда на счете есть какой-то остаток. Комиссия затронет личные и корпоративные счета.