В Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала в любое время

В Госдуму внесли проект о праве использовать маткапитал в любое время со дня рождения ребенка. Об этом стало известно в понедельник, 28 октября.

Депутаты и сенаторы от ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который предлагает расширить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения ребенка для улучшения жилищных условий любыми способами.

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». По мнению сторонников законопроекта, его принятие значительно улучшит положение семей с детьми, позволив им быстрее реализовать свое право на меры государственной поддержки.

— Законопроектом предлагается распространить возможность реализации права на использование средств материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Единовременную выплату из маткапитала с недавнего времени можно оформить на портале «Госуслуги». Если на счете осталось до 10 тысяч рублей, обладатели материнского капитала могут получить эту сумму в виде единовременной выплаты и использовать ее на любые свои нужды. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале.

В федеральном бюджете на следующие три года для программы материнского капитала предусмотрено почти 1,7 триллиона рублей. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.