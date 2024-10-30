«Кредитная сознательность» россиян достигла минимума с пандемии

Индекс кредитной сознательности, рассчитываемый БКИ «Скоринг Бюро», достиг по итогам третьего квартала 2024 года 1,51 пункта, передает РБК. Это минимальный показатель за четыре года, когда на пике кризиса и пандемии коронавируса он составлял 1,35 пункта. Индекс непрерывно снижается с последнего квартала 2023 года и с тех пор потерял 0,27 пункта. Это самое затяжное снижение, зафиксированное за все время замеров с 2011 года.

Для оценки кредитного поведения используется информация о просроченной задолженности с учетом вероятности перехода ранней просрочки (от нуля дней) в более длительную. Падение индекса связано с более частым выходом россиян на просрочку и ухудшением ситуации с возвратом к графику платежей. По словам гендиректора бюро Олега Лагуткина, по итогам августа россияне просрочили 6,2 млн необеспеченных кредитов, тогда как в конце прошлого года таких кредитов было 5,4 млн.

Ситуация с просрочкой действительно ухудшилась, подтверждают опрошенные РБК эксперты. Проблемы есть как минимум в необеспеченном кредитовании и сегменте кредитных карт. Кроме того, клиенты стали направлять меньше средств на досрочное погашение долгов. По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, это зачастую означает, что их расходы возросли из-за инфляции или оформления новых кредитов в довесок к старым.

Ранее ЦБ обращал внимание на проблему «вызревания долгов»: если в июне 2023 года доля кредитов наличными с просрочкой платежа от 30 дней на третий месяц с момента выдачи составляла 0,5%, то в июне этого года — уже 1,2%. Это означает, что заемщики стали чаще допускать просрочки по беззалоговым кредитам, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики, отмечал Банк России.

Если заемщик не может внести очередной платеж, ему следует обратиться в банк за кредитными каникулами или реструктуризацией и предоставить документы, подтверждающие финансовые трудности, рекомендует руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Если банк откажет в реструктуризации, эксперт советует оформить рефинансирование, которое позволит снизить размер платежа за счет подбора кредита с более длинным сроком или низкой ставкой.