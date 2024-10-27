Эксперты назвали 10 банков для выгодных вкладов россиян в ноябре

Специалисты изучили предложения банков по вкладам и выбрали десять самых выгодных предложений для россиян.

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Из представленного рейтинга эксперты исключили из списка те банки, которые предусматривают оформление дополнительных услуг для получения максимального процента. Самым актуальным предложением специалисты назвали «Транскапиталбанк». Он предлагает ставку 25 процентов при изначальной сумме от 300 тысяч рублей на срок в один месяц.

На втором месте эксперты расположили банк «Уралсиб» со ставкой в 23 процента при изначальной сумме взноса от одной тысячи рублей на срок в три года.

Кроме того, россиянам советуют рассмотреть вариант вложения в «Экспобанк», «Московский кредитный банк», банк «Солидарность», Ингосстрах Банк, Т-Банк, ВТБ, Альфа-Банк, Банк «ДОМ.РФ», передает РБК.

Банк России 25 октября увеличил ключевую ставку сразу на два процентных пункта, установив рекордный уровень в 21 процент годовых. По прогнозу регулятора, инфляция ожидается на уровне 8–8,5 процента по итогам 2024 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что инфляция в 2024 году будет вдвое выше обозначенной цели, но это не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы намного больше. По ее словам, ипотечные ставки в РФ начнут снижаться по мере замедления инфляции.