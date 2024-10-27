Юрист объяснил, как не платить за взятый мошенниками кредит

В случае если мошенники вынудили жертву взять кредит, пострадавшему следует направить претензию в банк, объяснил NEWS.ru гендиректор Профессиональной юридической группы АИД юрист Давид Адамс. Специалист также посоветовал обратиться с заявлением в полицию и запросить кредитную историю через портал госуслуг.

В первую очередь нужно обратиться в полицию с заявлением, подробно описав ситуацию и предоставив всю имеющуюся информацию. Важно сохранить талон-уведомление о принятии заявления — он пригодится для дальнейших действий. Параллельно следует выяснить, в каком именно банке оформлен кредит. Для этого запросите свою кредитную историю через портал госуслуг или напрямую в Центральном каталоге кредитных историй. После получения информации необходимо незамедлительно обратиться в банк с письменной претензией. В документе нужно четко указать, что кредит оформлен мошенническим путем, вы его не брали и требуете провести внутреннее расследование. К претензии приложите копию талона из полиции, — объяснил юрист.

По его словам, банк обязан рассмотреть претензию в течение 15 рабочих дней. Если ответа нет или он неудовлетворительный, следующий шаг — обращение в Центробанк РФ через онлайн-приемную на официальном сайте. ЦБ проведет проверку действий кредитной организации, уточнил Адамс.

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Если сумма кредита менее 500 тысяч рублей, можно обратиться к финансовому уполномоченному, чьи решения имеют силу судебного постановления. При более крупных суммах или неудовлетворительном решении финансового омбудсмена путь один — обращение в суд с иском о признании кредитного договора недействительным, — подытожил эксперт.

В суде потребуются веские доказательства непричастности, подчеркнул юрист. Необходимо понимать, что признать договор недействительным почти невозможно, если кредит оформлялся лично заявителем. В этой ситуации спасет процедура банкротства физлица.