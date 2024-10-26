В России упростят подачу деклараций по НДФЛ

Министерство финансов России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовят поправки в Налоговый кодекс, которые упростят для граждан процесс подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при отчуждении недвижимого имущества и транспорта. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

В случае принятия поправок гражданам не нужно будет заниматься самостоятельным заполнением таких деклараций. Налоги будут рассчитываться автоматически на основе данных, полученных посредством межведомственного информационного обмена.

«Работа ведется по поручению правительства в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками и позволит значительно сократить трудозатраты сторон», — заявили в пресс-службе Минфина.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%.