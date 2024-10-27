Россиянам рассказали о повышении пенсии некоторым гражданам с 1 ноября

С 1 ноября текущего года на индексацию пенсии могут рассчитывать некоторые категории граждан. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет агентство «Прайм».

Прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также на индексацию могут рассчитывать те граждане, которые получили инвалидность 1 группы. Они получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две, уточнила доцент.

В текущем году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рубля. Таким образом, достигшим 80-летнего возраста гражданам будут выплачивать 16269,76 рубля в месяц, напомнила Иванова-Швец. Помимо этого, доплату смогут получить и те россияне, которые обращались ранее в Социальный фонд за перерасчетом по каким-либо причинам.

26 октября президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает учитываемый при расчете военных пенсий коэффициент 89,83 от размера денежного довольствия на 2025 год. С 1 января 2024 года коэффициент был равен 85,47 процента, но с 1 октября он вырос до 89,83 процента. Таким образом, военные пенсии проиндексировали на 5,1 процента.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в 2025 году средний размер страховой пенсии будет равен примерно 24 тысячам рублей. При этом он уточнил, что повышение пенсий предусмотрено на уровне ожидаемой инфляции в 7,3 процента.