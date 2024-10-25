Путину на подпись направили закон о повышении МРОТ

Закон о повышении минимального размера оплаты труда в России в 2025 году направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на карточку документа в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Отмечается, что закон был направлен Путину 23 октября. Согласно тексту документа, в 2025 году МРОТ составит 22 440 рублей, то есть он вырастет на 16,6% (в 2024 году он составлял 19 242 рубля). В общей сложности с 1 января заработная плата увеличится у около 4,2 миллионов россиян.

Повышение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн работников

Напомним, что повышение МРОТ является одной из национальных целей развития России до 2030 года. Согласно «майскому указу» Путина, к этому сроку он должен достичь не менее 35 тысяч рублей.