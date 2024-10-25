Закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей направлен на подпись Путину

Закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году составит 22 440 рублей, направлен на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в карточке законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

"Дата направления президенту Российской Федерации 23.10.2024", - указано в базе данных.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля. Таким образом, с 1 января он вырастет на 16,6%. Это повлечет увеличение заработной платы около 4,2 млн работников.

Повышение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн работников

Повышение МРОТ является одной из национальных целей развития РФ до 2030 года. "Майским указом" Путин закрепил, что МРОТ должен расти опережающими темпами и достичь не менее 35 тыс. рублей в месяц к 2030 году.