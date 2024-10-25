Экономист Александр Разуваев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение Центробанка по повышению ключевой ставки, отметив, что в настоящее время существует уникальная возможность для выгодной покупки ценных бумаг.

В пятницу, 25 октября, Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки до исторического максимума. Показатель увеличился на 200 б.п., до 21,00% годовых, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Ключевая ставка в 21%, по сути, не рекордная. Так, в середине 1990-х годов показатель достигал 210%, только тогда все это называлось «ставка рефинансирования». Поэтому сгущать краски сейчас не стоит. Рынок ожидал повышения ставки с 19% до 20%, но дали 21%. ЦБ должен бороться с инфляцией, и повышение ставки – это реакция на нее. При этом высокая ставка срезает инфляцию, но незначительно. В тех книжках, по которым я учился – они были опубликованы 30-40 лет назад, вообще сказано, что инфляция до 20% нормальная. Но я скажу более мягко – хорошо, что у нас инфляция не такая большая, как в Турции В нашей реальности с точки зрения макроэкономики всегда есть какие-то неприятные моменты. Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

Эксперт выразил мнение, что в среднесрочной перспективе инфляция снизится, а ключевая ставка пойдет вниз.

«Соответственно, смелые парни - типа меня - сейчас активно покупают акции, для этого сложилась уникальная возможность. И в выигрыше в моменте те компании, у которых на счетах солидные остатки денежных средств. Это «Интер РАО», Мосбиржа, «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и ряд других. От них можно ожидать щедрых дивидендов», - отметил он.

Разуваев добавил, что в связи с ростом ключевой ставки «наступило время вкладчиков».

«Кладите деньги в банки под максимальный процент на срок до одного года, а дальше будет видно», - сказал экономист.

Он также рассказал о новой стратегии, связанной с совершением покупок.

«Копите. Если раньше при необходимости что-то купить брали кредит, то теперь для этого лучше использовать накопительный счет в банке», - сказал эксперт, допустив, что до конца текущего года будет еще одно повышение ключевой ставки – до 22% годовых.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил, что переход к снижению ключевой ставки возможен во второй половине 2025 года.