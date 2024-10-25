Часть россиян получит проиндексированную пенсию в декабре

Ряд пенсионеров смогут получить проиндексированные пенсии уже в декабре, сообщил руководитель Социального фонда России Сергей Чирков.

Получить пенсию с учетом индексации досрочно смогут граждане, у которых график выплаты пенсии назначен на начало января.

«В январе уже наши граждане — и работающие, и неработающие — пoлучат сумму пенсии с учетом индексации. Более того, как вы знаете, у нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплaты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации многим выплачены», — сказал Чирков, выступая на пленарной сессии в Госдуме (цитата по ТАСС).

По его словам, в бюджете есть средства на индексацию пенсий с 1 января, в настоящее время фонд проводит подготовительную работу к увеличению выплат.

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,3%: по прогнозам Минэкономразвития, таким будет уровень инфляции за 2024 год. Средний размер страховой пенсии в России в 2025 году составит порядка 24 тысяч рублей.