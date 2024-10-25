В РФ предсказали опережающие темпы роста стоимости кредитов

В России наблюдается рост средней полной стоимости кредитов (ПСК), в которую входят все расходы, которые должник несет за период кредитования. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на топ-20 российских банков.

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Оказалось, что средняя ПСК дошла до 31,7 процента. За последние полтора месяца показатель увеличился на 2,2 процентных пункта, что больше чем в два раза превысило шаг повышения ключевой ставки.

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Как заявил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин, наблюдаемая тенденция объясняется неопределенностью по поводу границ роста ключевой ставки. Поэтому рынок закладывает в цены ее увеличение до 21 процента. Глава АКРА Михаил Полухин констатировал, что банки поднимают ставки по займам быстрее, чем растет «ключ», так как опасаются ухудшения качества портфелей. В ближайшие месяцы ПСК не прекратит расти опережающими темпами.

Ранее, Национальное бюро кредитных историй сообщило, что в сентябре объем выданных потребительских кредитов достиг 394,5 миллиарда рублей. По сравнению с августом снижение превысило 27 процентов. Также упало и количество займов данного вида. Оно составило 2,46 миллиона.