Россияне оценили размер зарплаты для счастья

Аналитики HR-холдинга Ventra опросили специалистов из различных сфер и выяснили, представители каких профессий самые счастливые. RT ознакомился с результатами исследования.

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Так, самыми счастливыми оказались представители сферы IT и телекома (35,2%), услуг для бизнеса (13,9%), а также ретейла и e-commerce (12,2%).

Самыми несчастливыми — работники финансовой сферы (22,7%), подчёркивается в исследовании.

В целом работа делает счастливыми только 10,4% респондентов, рассказали аналитики.

«При этом удовольствие от работы получает почти половина опрошенных (49%). Больше всего на это влияют отношения внутри команды (54,5%), комфортный график работы (40,8%), интерес к сфере деятельности и карьерные перспективы (32,1%). Оставшиеся 51% респондентов сдержаннее в чувствах: почти половина из них (45,8%) недовольны уровнем зарплаты, а чуть больше трети (34,3%) — частыми переработками», — отметили эксперты.

Говоря о необходимой для счастья зарплате, больше половины россиян назвали сумму от 200 тыс. рублей.

В то же время почти четверть (22,9%) считает, что счастье нельзя измерить деньгами, заключили специалисты.

Всего в опросе приняли участие более 1,2 тыс. работающих россиян.

Ранее аналитики «Авито Работы» проанализировали данные платформы и составили подборку массовых профессий с наибольшим числом вакансий, доступных в том числе для россиян на пенсии.