В ВТБ рассказали, как хранить деньги на экстренный случай

Выбирать сберегательные продукты следует, исходя из личных финансовых целей — при этом базой может стать сочетание вклада и накопительного счета, рассказали в пресс-службе ВТБ.

Сегодня в условиях высоких значений ключевой ставки и доходности по банковским продуктам клиенты активно выбирают сразу несколько инструментов для сбережений и максимизируют прибыль.

«Высокий уровень ключевой ставки Центробанка РФ позволяет фиксировать экстрадоходность по всем накопительным инструментам в национальной валюте: как по вкладам, так и по накопительным счетам», — объяснили в кредитной организации в комментарии для Банки.ру.

В ВТБ максимальная доходность по «ВТБ-вкладу» сейчас составляет 21%. Максимальная доходность по накопительному счету — 22%.

«Основное преимущество накопительного счета в том, что клиент может снять деньги в любой момент без потери ранее начисленных процентов. Средства, которые могут оперативно потребоваться, целесообразно разместить на накопительном счете», — считают в банке.

Однако при открытии накопительного счета в банке советуют обратить внимание не только на приветственную максимальную, но и на базовую ставку по истечении 2–3 месяцев, а также возможные надбавки.