В России подорожает сотовая связь

В следующем году большинство российских телеком-компаний, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Их доля оценивается в 95%, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса TelecomDaily.

Исследование показало, что 49% участников рынка намерены увеличить тарифы на 10–15%, еще 22% — на 20% и более, 24% — на 3–10%. Как отмечается, некоторые компании уже начали корректировать в большую сторону тарифы, среди них — МТС. Сотовый оператор предупредил пользователей о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования возрастет на 29 рублей.

В Минцифры пояснили, что модернизация сетей, развитие современных технологий, обеспечение быстрой и качественной связи требует дополнительных расходов от операторов. Вместе с тем там отметили, что интересы абонентов, любые повышения должны быть обоснованными и не превышать инфляцию. В ComNews подчеркнули, что на формирование стоимости услуг связи влияют при основных составляющих затратах операторов: тарифы на электроэнергию, зарплаты на рынке IT и телекома, а также курс доллара.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что компании МТС необходимо перечислить в бюджет России 3 миллиарда рублей незаконного дохода.