В России подорожает сотовая связь

Около 95% российских телеком-компаний планируют поднять тарифы на мобильную связь, домашний интернет, платный ТВ и телефонию в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса TelecomDaily, сообщает газета "Известия".

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Впервые повышение тарифов анонсируют практически все участники рынка. Почти половина компаний планирует увеличить тарифы на 10–15%, еще 22% организаций заявляют о росте цен на 20% и более, в 24% компаний высказались об увеличении цен на 3–10%.

Среди основных факторов роста цен – стоимость оборудования, а также расходы на эксплуатацию сети, электроэнергию и прочие ресурсы.

В Минцифры предупредили операторов, что им необходимо учитывать в том числе и интересы абонентов. В случае выявления необоснованного роста цен ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования, добавили в ведомстве.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что им не поступало сведений о повышении цен на такси. Вместе с тем сотрудники ведомства в данный момент работают над корректировками в деятельность агрегатора.

Между тем вице-премьер России Дмитрий Патрушев поручил ведомствам стабилизировать на внутреннем рынке цены на сливочное масло. Он отметил, что для стабилизации цен был увеличен импорт из некоторых стран.