В РКН заявили, что неподключенных к "Антифроду" операторов могут лишить лицензий

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Лицензии могут лишиться 13 операторов связи, которые по-прежнему не подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод". Об этом сообщил замруководителя Роскомнадзора Олег Терляков, выступая на форуме "Спектр".

"В отношении них сейчас проводятся проверки и, скорее всего, будет принято решение об аннулировании лицензии [на оказание услуг связи]", - рассказал Терляков.

В кулуарах форума Терляков сообщил, что изначально таких операторов было 26. Однако в процессе разбирательства часть из них сама начала отказываться от лицензий, посчитав, что не сможет технически потянуть реализацию требований.

Как пояснил глава ведомства Андрей Липов, крупных компаний среди операторов, находящихся под проверками, нет. "Мы специально провели анализ, чтобы исключить возможность отключения абонентов от услуг связи, смотрели, есть ли альтернативные операторы связи на территории, где работает компания, которую могут лишить лицензии", - сказал Липов.

В 2022 году стартовала тестовая эксплуатация системы "Антифрод" с участием нескольких крупнейших операторов связи. Сейчас к ней подключены уже 1 167 операторов (99,5% номерной емкости).

Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" 23 и 24 октября.