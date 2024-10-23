Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о возможных проблемах с работой карт платежных систем Visa и Mastercard в России.

Сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard перестанут действовать у ряда российских банков в конце 2024 года, в связи с этим у россиян возникнут проблемы с некоторыми платежами. Об этом ранее сообщил РБК со ссылкой на источники на платежном рынке и представителей крупнейших банков страны. Сертификаты безопасности чипов могут не совпадать со сроком действия самих карт и закупаться банками на сроки от трех лет и более. Сертификаты продлевались до ухода из России в 2022 году международных платежных систем Visa и Mastercard. Теперь банки будут решать самостоятельно, принимать к оплате эти карты или нет, говорится в материале.

На руках у россиян действительно много карт западных эмитентов, и если бы они в один день перестали работать, то это было бы большой проблемой, ведь заменить множество карт единовременно – это достаточно сложная задача. Однако никаких серьезных трудностей здесь не предвидится, поскольку те карты, которые циркулируют на нашем рынке под западными брендами, ранее уже были локализованы. Процесс локализации начался задолго до введения антироссийских санкций, и он дал результаты - на сегодняшний день такие карты функционируют в России вне зависимости от их материнских структур. Собственно, поэтому они до сих пор работают, несмотря на разрыв отношений между данными платежными системами и РФ. В связи с этим, полагаю, никаких серьезных последствий здесь не будет – россияне в 2025 году смогут продолжить расплачиваться теми картами, которые остались у них на руках. К примеру, у меня есть старая карта Visa, но это ни о чем не говорит, — это уже локальная карточка. Алексей Зубец Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук

В России уже существуют полноценные аналоги западных платежных систем, подчеркнул специалист.

«Россиянам в крайнем случае могут предложить перейти, прежде всего, на автономную российскую систему «Мир», которая соответствует всем требованиям, в том числе и требованиям по безопасности. Но работающие в РФ Visa и Mastercard также локальны, автономны и независимы. И тут важно понимать, будут ли Visa и Mastercard перевыпускаться под прежними брендами, или же на их место придет «Мир», или же придумают что-то еще. Пока ответ на этот вопрос неясен, однако нет никаких сомнений в том, что россияне в данной ситуации не пострадают», - отметил экономист.

Зубец вместе с тем напомнил, что выпущенными в РФ картами Visa и Mastercard давно нельзя расплачиваться за границей.

«Если вы, например, приедете в Турцию и попытаетесь расплатиться там российской картой Visa, то сделать этого не получится. Для этого вам придется выпускать азербайджанскую, казахстанскую или армянскую карту. При этом внутри страны российские Visa и Mastercard работают абсолютно нормально», - сказал он.

Ранее экономисты оценили траты банков России на подключение к цифровому рублю.