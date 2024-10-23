В Госдуме захотели контролировать тарифы ЖКХ

Тема тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) должна быть под контролем парламента. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Парламентарий при этом напомнил, что Дума не утверждает тарифов на ЖКУ и не занимается тарифообразованием. Это находится в ведомстве Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также регионов и энергетических комиссий. Госдума же должна «эти вопросы тоже брать и изучать, и смотреть с точки зрения, а какой рост тарифов, а почему, обоснованно или нет», считает Володин. Парламентарий также рассказал о росте числа жалоб россиян на тарифы и низкое качество услуг.

Ранее глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратила внимание на тенденцию, когда россияне разводятся из-за высоких тарифов на ЖКУ. Это происходит, например, в Бурятии, где с начала 2024 года в регионе было зарегистрировано 2,9 тысячи браков, а расторгнуто — 3,1 тысячи. Останина выразила опасения, что разводы в перспективе могут стать массовыми.