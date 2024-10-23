В Госдуме рассказали, как изменятся налоговые вычеты на детей в 2025 году

В 2025 году вычет на второго ребенка увеличат до 2,8 тысячи рублей, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что за третьего и каждого последующего ребенка родители смогут получить вычет в размере шести тысяч рублей.

По его словам, это поможет семьям ежемесячно снижать налоговое бремя.

«Начиная со следующего года, размер налогового вычета за второго ребенка возрастет до 2,8 тысячи рублей, что позволит семьям ежемесячно снижать налоговое бремя. Родители смогут получить вычет в размере шести тысяч рублей за третьего и каждого последующего ребенка», — уточнил депутат.

Чаплин поделился, что новые правила начнут действовать уже с 1 января 2025 года. Вычет за первого ребенка останется на уровне 1,4 тысячи рублей. Тем временем за ребенка инвалида вычет увеличат на 12 тысяч рублей, для опекунов же он вырастет на шесть тысяч рублей. Парламентарий уточнил, что лимит дохода для получения вычетов вырастет на 100 тысяч рублей — до 450 тысяч рублей в год.

«С 2025 года больше не потребуется подавать заявление на вычет, если у работодателя будут все необходимые сведения о детях. Если вычет не был получен через работодателя, налогоплательщики смогут вернуть НДФЛ за прошлые три года, подав декларацию в ФНС», — заключил Чаплин.

Депутат ранее рассказал, что родители могут получить налоговый вычет за отдых ребенка в образовательных лагерях. Однако организация или индивидуальный предприниматель предлагающие подобные программы, обязаны обладать соответствующей лицензией, уточнил Чаплин.