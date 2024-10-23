В России снизилась выдача кредитных карт

В России снижается выдача кредитных карт
В сентябре российские банки выдали менее 2 миллионов кредитных карт. По данным «Коммерсанта», это минимальный показатель за последние полтора года.
На сегменте продолжают сказываться регуляторные ограничения Центробанка, высокие ставки и снижение числа качественных заемщиков. При этом банки вынуждены ухудшать условия по продукту.
Однако радикального снижения в сегменте ждать не стоит, считают эксперты, так как кредитки сохраняют высокую маржинальность для банков за счет широких возможностей для кросс-продаж.