Наличные, вклады или золото: куда стоит вкладывать свои сбережения

Эксперты, опрошенные изданием Life, назвали способы приумножить сбережения. В частности, по словам руководителя департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, инструментом для долгосрочной защиты капитала может служить золото. Однако, как уточнил он, на коротком горизонте его цена может упасть.

Эксперт отметил, что указанный актив не принесет быстрый доход. Его основной функцией является сохранение стоимости капитала в долгосрочной перспективе и диверсификация инвестиционного портфеля, добавил собеседник. В BitRiver рекомендуют обратить внимание на инвестиционные золотые и серебряные монеты. Как пояснили там, они на горизонте от пяти лет и выше приносят доход значительно выше биржевого роста цен на драгметаллы.

В настоящее время привлекательно выглядят банковские вклады, отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин. Он назвал резкое увеличение процентных ставок до 24–25% уникальной возможностью для тех, кто стремится к минимальным рискам и гарантированной прибыли.

«При этом доход по таким вкладам может превосходить доходность многих высокорисковых активов на фондовом рынке. На фоне неопределенности на бирже банковские депозиты предоставляют стабильность и уверенность, особенно если средства могут понадобиться в ближайшей перспективе», — добавил эксперт.

По словам аналитика Telegram-канала РДВ Сергея Раманинова, инвестору лучше иметь и депозит, и валютные инструменты (фьючерсы на юань, доллар), и флоутеры (облигации с плавающей купонной ставкой) и акции.

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Кроме того, эксперты назвали покупку облигации федерального займа (ОФЗ) еще одним способом приумножить сбережения. Как отмечается, доходность по ним может быть выше, чем по вкладам, а при снижении ставки стоимость самих облигаций будет расти.