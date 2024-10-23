В России захотели помечать заемщиков с долгами в разных банках и МФО, которые начали процесс урегулирования. Об этом заявил глава Службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, его слова приводит газета «Известия».

Соответствующий законопроект могут рассмотреть в Госдуме весной 2025 года. По словам эксперта, новый механизм позволит кредитным организациям быстрее и проще договариваться о лучших условиях реструктуризации для проблемных клиентов. Также он поможет гражданам избежать банкротства благодаря увеличению срока ссуды, снижению платежа или частичному списанию задолженности, отменить начисленные неустойки или поменять залог.

БКИ начнут помечать заемщиков, которые приступили к этой процедуре, и будут фиксировать факт множественного долга, чтобы клиент смог его обслуживать и не прибегать к процедуре банкротства. Ранее подобная услуга была рекомендована регулятором, но теперь его намерены включить в список обязательных опций.

«Важно, чтобы информация о начале урегулирования задолженности отражалась в кредитной истории заемщика. Это позволит избежать несогласованных действий разных кредиторов и даст единое понимание сроков начала и завершения процедуры комплексного урегулирования», — пояснили представители ЦБ.

Сейчас банки могут узнать у БКИ персональные данные клиента, его кредитную историю, запросы на ссуды, однако механизмов межбанковского обмена информацией о ходе реструктуризации кредитов нет. В то же время данные о начале комплексного урегулирования значительно упростят работу, считают в ВТБ. Сейчас главной сложностью процесса является согласование условий, которые устроят всех кредиторов, добавили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

По данным бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро», в конце 2023 года доля российских заемщиков, имеющих пять и более кредитов, составила 8,6 процента. Только за декабрь она выросла на 1,5 процентных пункта, а за последние два года почти удвоилась — в декабре показатель составлял только 4,7 процента. Доля заемщиков, платящих три и более кредита, достигла 28,6 процента.

Ранее Центробанк рекомендовал финансовым организациям и коллекторам синхронизировать сбор долгов с кредиторов. Регулятор планирует призвать участников рынка выработать единый подход к сбору и реструктуризации долгов физических лиц, у которых есть кредитные обязательства перед несколькими организациями.