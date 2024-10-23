В Москве резко подорожают поездки на такси

После изменения тарифов средний чек поднимется на 3-4%. Как пишут «Известия», цена за километр пути и минуты в «Яндекс Go» в тарифе «комфорт» увеличится на 25% — с 12 до 15 рублей.

В стоимость подачи автомобиля включат не 2 км и 6 минут, как ранее, а 1 км и 3 минуты пути. А минута ожидания вырастет с 13 до 15 рублей. Изменения по другим тарифам станут известны непосредственно 25 октября.

Среди причин подорожания «Яндекс» называет нехватку водителей и рост расходов на обслуживание и содержание машин. По мнению специалистов, данный показатель к концу года может достичь 30%.