Центробанк обсуждает проблему с отключением карт Visa и MasterСard

Банк России совместно с Национальной системой платежных карт пытается найти решение вопроса с вероятным отключением карт платежных систем Visa и MasterСard в связи со скорым истечением сертификатов безопасности их чипов. Об этом во вторник, 22 октября, рассказал старший вице-президент Сбера, глава блока «Транзакционный банкинг» Дмитрий Малых. Его слова приводит РИА Новости.

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В конце этого года у ряда российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов для карт Visa и MasterСard. Ранее они закупались на разные сроки и продлевались до тех пор, пока из России не ушли эти международные платежные системы. Что означает истечение сертификатов безопасности для держателей карт и будет ли эта проблема массовой, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева.

После ухода Visa и MasterСard из России в 2022 году решение о продлении сертификатов лежит полностью на российских банках. Помимо этого, работа карт также зависит от банка-эмитента и банка-эквайера.

В случае истечения сертификатов безопасности возможны сбои в проведении некоторых типов платежей, особенно в системах, где используется отложенный режим оплаты, например в общественном транспорте. По данным издания, эта информация подчеркивает важность своевременного решения проблемы со стороны финансовых организаций.