Сенаторы одобрили закон о повышении МРОТ в 2025 году

Совет Федерации одобрил изменения в закон «О минимальном размере оплаты труда». Как пояснила член Комитета по социальной политике Наталия Косихина, речь идет о повышении МРОТ более чем на три тысячи рублей.

Сенатор заявила, что поправки направлены на реализацию одного из пунктов Указа Президента России от 7 мая 2024 года (№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»). Он предусматривает повышение опережающими темпами минимального размера оплаты труда.

В частности, в президентском указе речь идет о его росте к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год — тогда размер МРОТ составлял 16 242 рубля в месяц. В последующем его величина должна быть не менее, чем 35 тысяч рублей в месяц.

Согласно новым поправкам, одобренным сенаторами, с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда повышается до 22 440 рублей в месяц. В 2024 году он составляет 19 242 рубля.