Россиянам с долларами старого образца дали совет

Россияне с долларами старого образца на руках могут попытаться обменять их на купюры нового образца в других странах или обменять их на другие валюты в российских банках, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«По американскому законодательству и новые, и старые доллары остаются актуальными, хотя старые и пытаются изымать из обращения, — сказал экономист. — Так что можно попробовать обменять сбережения за пределами России, но здесь будет сразу две проблемы: во-первых, человек может потратить больше средств на саму поездку, во-вторых, — столкнуться с проблемами в банке ввиду своего гражданства».

Другой предложенный экономистом вариант — попытаться обменять деньги с дисконтом в России. В таком случае он призвал остерегаться мошенников и не делать выбор в пользу «мелких конторок». Также можно обменять устаревшие доллары на евро в российских банках, хотя это и будет сопряжено с финансовыми потерями.

«Можно поменять на евро — евро дизайн не меняли. Или на другую распространенную валюту. В принципе, валюта здесь не так важна, главное, чтобы потом не получилось так же, как с долларами, — заметил Беляев. — Но эксперты говорили много раз о том, что сегодня лучше всего хранить сбережения в рублях. Просто взять и положить их в банк, чтобы капали проценты. Проценты сейчас достаточно высокие, сопоставимы с инфляцией, что бывает достаточно редко».

Экономист объяснил, что специфическая ситуация в стране позволяет банкам удерживать высокие проценты по вкладам, причем такой тренд может сохраниться на достаточно протяженном временном отрезке.

«Даже если ЦБ одумается и начнет снижать ставку, резко этого делать нельзя, только постепенно. Не больше, чем на процент в месяц. Итого до приемлемых десяти процентов пройдет как минимум год. При этом чем ближе к десяти процентам, тем медленнее должны быть темпы снижения ставки», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют. Специалисты туротрасли предупредили, что теперь в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых популярных направлениях для отдыха и деловых поездок требуют доллары нового образца («синие»).