Кому пригодится программа долгосрочных сбережений

Накопления — это не просто способ сохранить деньги, но и возможность реализовать свои мечты. Достичь финансовых целей помогает системность, грамотное распределение финансов и расстановка приоритетов. Способов, чтобы откладывать, существует огромное количество. Например, старые и проверенные способы - сейф или копилка, так и более современные – счет или банковская карта. Однако у подобных инструментов есть главный недостаток – деньги лежат «мертвым грузом» и могут быть потрачены совершенно не по плану.

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Помощником в достижении целей может стать государство. В России в 2024 году появилась Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Почему ПДС выгодный инструмент, который поможет реализовать любые финансовые цели – в материале Рамблера.

Выгодно

Главное преимущество ПДС – это государственная поддержка в виде софинансирования. Сбережения будут увеличиваться за счет перечислений от государства в течение первых десяти лет со дня заключения договора. Размер господдержки зависит от ежегодных добровольных взносов (не менее 2 000 рублей в год) и от уровня официального дохода участника. Максимальный размер доплат от государства составит до 36 тыс. рублей в год, а общая сумма, которая поступит в рамках участия в ПДС за десятилетний период – это 360 тыс. рублей.

Средства накопительной пенсии также могут стать частью долгосрочных сбережений. Эти деньги формировались с 2002 по 2013 года из части страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд и копились на индивидуальном счете. При этом – это настоящие деньги, которые можно «разморозить» и сделать частью своего капитала. Чтобы сделать это, нужно перевести средства накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений. Данная процедура никак не влияет на выплату страховой пенсии от государства.

В рамках программы также предусмотрен и налоговый вычет. Лимит по нему – 400 тыс. рублей в год, а сумма возврата зависит от ставки НДФЛ. Кроме того, благодаря НПФ Сбербанка, который является оператором программы долгосрочных сбережений, можно получить ежегодный инвестиционный доход на всю сумму сбережений.

Выплаты

Получить выплаты по ПДС можно после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. При этом можно выбрать, как получить денежные средства. Например, забрать сразу всю сумму, разделить финансы на срок от 5 лет (при этом сумма будет индексироваться ежегодно), или получать пожизненные ежемесячные выплаты. Кроме того, предусмотрена возможность получить сбережения в случае серьезной жизненной ситуации - при необходимости в дорогостоящем лечении или потере кормильца.

Безопасно

За сохранность своих средств на счете не стоит беспокоиться. Личные взносы и доход по ним надежно защищены на сумму до 2,8 миллиона рублей Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Специальная страховка действует для переведённых средств накопительной пенсии и полученного софинансирования, а также заработанного на эти деньги дохода.

ПДС от НПФ Сбербанка – это хороший способ осуществить планы на будущее, а также обеспечить себе финансовый резерв на случай особых жизненных ситуаций. На этом преимущества программы долгосрочных сбережений не заканчиваются. НПФ Сбербанка может не только помочь в сохранении и увеличении денежных средств, но и порадовать крутыми призами. С 23 сентября по 30 ноября 2024 года для клиентов, которые оформили ПДС и подали заявку на перевод средств накопительной пенсии в программу, проводится розыгрыш. Участники программы, которые выполнили условия, могут выиграть сертификат в МегаМаркет, колонку SberBoom, смартфон, путешествие и многое другое. А самый главный приз розыгрыша — автомобиль Geely Monjaro.

Узнать больше, а также вступить в программу можно на сайте, в приложении СбербанкОнлайн или любом в отделении банка.

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