В Госдуме связали рост числа разводов с тарифами ЖКХ

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила обеспокоенность ростом числа разводов. По ее словам, это связано с увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В письме премьер-министру Михаилу Мишустину Нина Останина предупредила о возможности массового развода, так как граждане подают заявления о расторжении брака, чтобы получить субсидию на оплату ЖКУ.

Согласно действующим правилам, субсидии на ЖКУ предоставляются, если расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от семейного бюджета. Останина отмечает, что рост тарифов на 9,8 % в 2024 году и 11,9 % в 2025 году, в то время как инфляция и социальные выплаты прогнозируются в пределах 7,3 %, создает условия, при которых люди вынуждены разводиться, чтобы соответствовать критериям получения субсидий, пишет РБК.

«Данная ситуация уже привела к росту числа разводов в отдельных регионах, например, в Республике Бурятия. В перспективе это явление грозит стать массовым. <...> Люди готовы подать документы на развод, чтобы соответствовать этим требованиям», – говорится в письме Останиной.

В качестве решения, комитет предлагает выплачивать субсидии не семьям, а поставщикам услуг. Это, по мнению Останиной, позволит избежать искусственного увеличения числа разводов.