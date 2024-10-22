Производители сливочного масла в России предупредили о росте цен

Кроме того, они уведомили о сокращении выпуска продукции и приостановке её отгрузки.

Такие данные содержатся в письме, которое более десяти компаний — в том числе крупные федеральные и известные региональные производители — направили торговым сетям.

Так, бывшее подразделение Danone, компания H&N (бренд «Простоквашино»), проинформировала ретейлеров о временном прекращении отгрузки сливочного масла 72,5% и 82% жирности. В компании добавили, что с учётом инфляции продукция в первом полугодии подорожала на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

«Милком» сократил производство сливочного масла под брендами «Село Зелёное» и «Кезский сырзавод». В материале «Известий» также отмечается, что некоторые компании повысили цены на молочную продукцию: H&N — на 2%, «Вимм-Билль-Данн» — 3,4%, «Савушкин» и «Молвест» — 10%.

При этом в Минсельхозе сообщили, что полученные торговыми сетями уведомления не свидетельствуют о сокращении или приостановке производства. По данным ведомства, в настоящее время отечественный рынок полностью обеспечен сливочным маслом.