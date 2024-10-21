ЦБ рассказал, как оспорить взятый мошенниками кредит

ЦБ РФ рассказал, как оспорить кредит, который взяли мошенники от имени жертвы на "Госуслугах". Об этом говорится в карточках Банка России, опубликованных в Telegram-канале ЦБ.

ЦБ советует в первую очередь запросить через "Госуслуги" данные о своей кредитной истории. Информация о том, в каком из шести бюро она хранится, есть в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ).

При этом, если доступ к "Госуслугам" потерян, можно заказать справку из ЦККИ двумя способами.

"Если вы знаете свой код субъекта кредитной истории - через сайт Банка России. Код можно найти в кредитном договоре либо уточнить в банке или микрофинансовой организации (МФО), если вы брали у них кредит или заем. Если код вам не известен или вы ни разу не оформляли кредит - через любой банк или МФО, кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй, почтовое отделение или нотариуса", - отметили в ЦБ.

После выяснения места хранения кредитной истории нужно запросить выписку. В случае, если в ней обнаружен кредит или заем, который вы не оформляли, нужно написать в банк или МФО заявление о том, что вы не оформляли договор по своей воле и не получали деньги, подчеркнули в ЦБ.

"Попросите провести внутреннее расследование. Запросите подтверждающие документы, на основании которых были выданы деньги, а также реквизиты получателя средств. Если вы будете подавать заявление о несогласии в бумажном виде, потребуйте поставить отметку о его приеме на втором экземпляре", - также отметили в Банке России.

Далее следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложить копию заявления и все документы, полученные от финансовой организации, и указать все обстоятельства, подтверждающие вашу непричастность.

"Например, детализацию СМС за период, в который был оформлен кредит, время взлома, сканы электронных писем от "Госуслуг" и любую другую имеющуюся информацию. Талон-уведомление, полученный в полиции, нужно дослать в банк или МФО", - указали в ЦБ.

Другие рекомендации

По данным ЦБ, финансовая организация обязана ответить в течение 15 рабочих дней, она может как аннулировать долг, так и отказать в этой просьбе. В случае, если банк или МФО дали формальный ответ, ЦБ сам рассмотрит жалобу. При этом регулятор обращает внимание, что не вправе обязать банк или МФО списать долг, это может сделать только суд.

Перед подачей иска в ЦБ рекомендовали обратиться к финансовому уполномоченному, который рассматривает споры людей с банками и МФО до 500 тыс. рублей. Его решения имеют такую же юридическую силу, как и решения суда.

Для дополнительной защиты от мошенников в ЦБ рекомендовали использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию на "Госуслугах". Также там рекомендовали установить контрольный вопрос, активировать опцию уведомлений о входе и остерегаться фишинговых писем.