Россияне рассказали, чьи зарплаты их возмущают

Аналитики агентства Pro-Vision Communications выяснили, представителям каких профессий, по мнению пользователей соцсетей, платят слишком высокие зарплаты. Результаты исследования приводит «Газета.ру».

На первом месте оказались госслужащие. Негативные комментарии по поводу зарплат чиновников встречаются в 63% сообщений в соцсетях, подсчитали аналитики. Чаще всего пользователи выражают возмущение в адрес «властей» и «олигархов», под которыми подразумевают руководителей и членов федеральных органов власти и высший менеджмент госкорпораций.

Несправедливо высокими также считают зарплаты курьеров – некоторое время назад в соцсетях активно обсуждалось, что при средней заработной плате в стране 80 тысяч рублей курьеры зарабатывают 155 тысяч.

В топе оказалась профессия таксиста – она удостоилась 10% негативных комментариев. Как и в случае с курьерами, пользователи отмечают низкий порог входа в профессию («все мы немного таксисты») и не понимают, почему они зарабатывают «больше врачей, на которых восемь лет отучись».

В пятерку переоцененных специалистов пользователи соцсетей также записали блогеров и военных, в том числе, участников СВО. Россияне признают высокие риски военнослужащих, но возмущаются, что не военной профессией сопоставимых сумм не заработать.

Аналитики также пришли к выводу, что россияне не готовы сменить профессию на одну из тех, что вошли в рейтинг, чтобы зарабатывать больше. Число сообщений, содержащих подобные желания, оставалось на уровне погрешности.

Ранее специалисты HH.RU провели исследование и выяснили, что в России резко вырос спрос на дорожных строителей — на 20% за год. Сейчас этим специалистам предлагают зарплаты от 91,95 тысячи до 178 тысяч рублей, а год назад они зарабатывали от 77 тысяч до 149,42 тысячи рублей.