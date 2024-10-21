Россияне смогут покупать золотые слитки у «Гознака»

В будущем граждане России смогут проходить необходимую для покупки золотых слитков процедуру идентификации через портал "Госуслуги". Об этом в интервью "Российской газете" сообщил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Сейчас для прохождения такой процедуры нужно либо приехать в здание "Гознака" в Москве лично, либо пройти идентификацию удаленно через банк.