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Мошенники начали рассылать в Московской области поддельные квитанции ЖКХ

Злоумышленники стали рассылать жителям Московской области поддельные квитанции ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия».

Раскрыта мошенническая схема с квитанциями ЖКХ
© РИА Новости

Такие квитанции внешне напоминают настоящие. Однако переводимые жителями деньги поступают мошенникам.

По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, после того как гражданин оплатит услуги по фальшивой квитанции, позже приходит уже настоящая платежка от управляющей компании.

Кроме того, в QR-коде на бланке может содержаться ссылка, при переходе по которой жертва загрузит вредоносное программное обеспечение с предоставлением удаленного доступа к приложениям банка и «Госуслуг». Поэтому есть риск потерять не только переведенные мошенникам деньги, но и вообще все свои сбережения.

Лазарева отметила, что еще одна из самых частых преступных схем связана с поверкой и заменой счетчиков воды. Мошенники за деньги заменяют нормально работающий счетчик или же заставляют оплатить якобы проведенную поверку.

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Еще одним способом, широко используемым злоумышленниками, является рассылка фальшивых долговых извещений.

20 октября сообщалось, что в Челябинской области 51-летняя женщина позволила мошенникам себя запугать и лишилась 3,7 млн рублей.

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