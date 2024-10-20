Экономист указал на обратную сторону индексации пенсий в России

Индексация пенсий на 7,3%, которая произойдет в России с 1 января, может подстегнуть инфляцию, предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве Александр Арский. Он напомнил, что по первоначальной задумке индексация должна была двойной — с февраля и с апреля.

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В конечном итоге было принято решение, что пенсии индексируют сразу с 1 января на 7,3%. Это покроет официальный уровень инфляции. Хоть это и позволит пенсионерам сразу получить повышенные выплаты, в стране могут подняться цены на различные товары и медицинские препараты в ожидании повышенного спроса, считает Арский.

При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, «заработать на моменте» постараются все, — уверен экономист.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 1 января 2025 года в России поднимут на 7,3% страховые пенсии. По ее словам, мера затронет как работающих, так и неработающих граждан. При этом Бессараб отметила, что бюджет был составлен с акцентированием на социальную направленность.