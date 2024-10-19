Экономист рассказал, как добиться максимальной выгоды от накопительных счетов

Извлечь максимальную выгоду от накопительных счетов можно, открывая их в разных банках под ставку для новых клиентов. Такой совет дал кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Об этом сообщает «АиФ».

Финансист рассказал, что многие банки предлагают новым клиентам приветственные ставки по накопительным счетам. Обычно она существенно выше базовой. Хотя такая ставка действует только в первое время после открытия счета, есть способ использовать ее несколько раз.

«Целесообразно по окончании срока действия “приветственной ставки” в одном банке переходить в другой, чтобы зафиксировать высокий процент», — сказал Балынин.

Эксперт напомнил, что проценты начисляются на ежедневный, либо на минимальный остаток.

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