В Госдуме заявили о резком росте заработных плат

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, заявила рост заработных плат в России за год составил около 21 процента, сообщает Lenta.ru. На федеральном уровне средняя зарплата составляет 87 тысяч рублей.

Бессараб уточнила, что рост объясняется историческим минимумом по безработице, высоким спросом на рабочую силу и борьбой с нелегальной трудовой миграцией. Она добавила, что теперь страна полагается на свои силы, что приводит к увеличению зарплат и улучшению условий труда.

В каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже, но по всей стране показатель такой. Исходя из этого расчета мы будем планировать дальнейшие экономические процессы, — сказала депутат.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков РОМИР сообщала, что порядка 51% россиян не имеют никаких сбережений. Специалисты также учитывали то, в каких валютах граждане хранят деньги.

До этого депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах. Он также посоветовал иметь гражданам «подушку безопасности» в размере расходов на два-три месяца.

По мнению финансиста Петра Щербаченко, россияне смогут накопить деньги, если будут откладывать от зарплаты по 5–10%. Он добавил, что есть услуга автоматических переводов на накопительный счет. Так сформируется «подушка безопасности».