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В Госдуме заявили о резком росте заработных плат

Депутат Госдумы Светлана Бессараб, заявила рост заработных плат в России за год составил около 21 процента, сообщает Lenta.ru. На федеральном уровне средняя зарплата составляет 87 тысяч рублей.

В Госдуме заявили о резком росте заработных плат
© РИА Новости

Бессараб уточнила, что рост объясняется историческим минимумом по безработице, высоким спросом на рабочую силу и борьбой с нелегальной трудовой миграцией. Она добавила, что теперь страна полагается на свои силы, что приводит к увеличению зарплат и улучшению условий труда.

В каком-то регионе среднемесячные зарплаты могут быть ниже, но по всей стране показатель такой. Исходя из этого расчета мы будем планировать дальнейшие экономические процессы, — сказала депутат.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитиков РОМИР сообщала, что порядка 51% россиян не имеют никаких сбережений. Специалисты также учитывали то, в каких валютах граждане хранят деньги.

До этого депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах. Он также посоветовал иметь гражданам «подушку безопасности» в размере расходов на два-три месяца.

По мнению финансиста Петра Щербаченко, россияне смогут накопить деньги, если будут откладывать от зарплаты по 5–10%. Он добавил, что есть услуга автоматических переводов на накопительный счет. Так сформируется «подушка безопасности».

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