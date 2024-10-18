Россияне хранят только 18% активов в долгосрочных инвестициях

Финансовые активы домашних хозяйств, по оценкам экспертов, составляют примерно 120 трлн рублей, но считать долгосрочными инвестициями можно только менее 18% этих активов.

Об этом рассказал зампред правления Совкомбанка Михаил Автухов на Московском финансовом форуме 2024.

"Финансовые активы, находящиеся в домохозяйствах, составляют на текущий момент порядка 120 трлн рублей. Это очень большие цифры. Большая часть приходится на наличную валюту, депозиты, счета эскроу, облигации. Менее 18% - акции, ПИФы и пенсионные резервы, которые в разной степени можно считать долгосрочными инвестициями", - сказал он, отметив, что даже незначительная реаллокация этих средств на фондовый рынок могла бы оказать существенное позитивное влияние на экономику.

При этом увеличение доли долгосрочных инвестиций делает рынок капитала более гибким и адаптивным, а реаллокация всего нескольких триллионов из краткосрочных депозитов в инвестиции может фундаментальным образом изменить капитализацию фондового рынка РФ, считает топ-менеджер.

"Ключевой фактор для наращивания капитализации фондового рынка - это реаллокация наличных средств и депозитов населения из краткосрочных инструментов в инструменты фондового рынка и поддержка инвестиций пенсионных накоплений в акции компаний с сильными конкурентными преимуществами", - отметил Автухов.

Он напомнил, что пока что число активных инвесторов - физических лиц небольшое и составляет порядка 3 млн регулярных инвесторов, а их средний чек довольно невысок.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.