Ставок больше нет? Нужны ли образовательные кредиты экономистам и юристам

Возможно, с 2025 года абитуриенты, поступающие на направления экономики, менеджмента и юриспруденции, не смогут взять образовательные кредиты с господдержкой.

Мнение о том, что выдачу таких кредитов стоит ограничить, озвучил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По данным экспертов, с начала 2024 года выдачи образовательных кредитов выросли в среднем на 20 процентов. Экономика, юриспруденция и менеджмент - среди самых востребованных.

По данным Минобрнауки, в этом году на экономические направления вузов было подано свыше 500 тысяч заявлений. При этом бюджетных мест на них выделено чуть больше 14,5 тысячи. Компании буквально "трясет": спрос есть, мест мало, у финансового рынка - кадровый голод. Тему даже обсудили на прошедшем только что форуме Finopolis.

Там директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Елена Тумакова подтвердила - количество бюджетных мест, выделяемых государством на экономику, сравнительно небольшое.

- А это значит, что среди абитуриентов очень высокий конкурс. На экономику идут подготовленные абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ. Спрос на эти направления по-прежнему есть, - заверила Тумакова.- И несмотря на это, экономическая сфера сегодня испытывает кадровый голод. Решать проблему нужно совместно: вузам, министерству и ведущим финансовым компаниям.

Станет ли легче решить проблему, если лишить абитуриентов-экономистов возможности брать образовательный кредит?

Напомним, по образовательному кредиту действует льготная ставка - всего 3%. Во время учебы студент "гасит" только эти проценты, а основные выплаты начинаются лишь через 9 месяцев после окончания учебы. Есть возможность найти работу и распланировать траты без спешки и форс-мажоров.

Кредит рассчитан на 15 лет. Его можно взять для учебы по всем уровням высшего образования - от бакалавриата до аспирантуры и ординатуры, а также на оплату обучения в колледже.

В начале этого учебного года стало известно, что правительство выделило дополнительные средства на субсидирование образовательных кредитов - более миллиарда рублей. Все потому, что популярность таких займов растет. За счет выделенных средств будут просубсидированы более 145 тысяч льготных займов для студентов.

О том, как может отразиться инициатива об отмене образовательных кредитов для экономистов, юристов и менеджеров, рассуждают эксперты "РГ".

Светлана Брюховецкая, проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета Правительства РФ:

- Прежде чем применять ограничительные меры, необходимо, конечно, оценить со всех сторон их эффективность и последствия. В каждой компании - будь то большое предприятие или маленькая фирма - всегда присутствует юрист, экономист и управленец. Весь бизнес держится на этих трех базовых специальностях. Но именно по ним сейчас уже в течении нескольких лет наблюдается снижение контрольных цифр приема, что означает снижение государственного финансирования подготовки по этим направлениям. И поэтому мы видим увеличение доли платников при поступлении на экономику, менеджмент и юриспруденцию, в том числе и тех, кто использует образовательные кредиты. Их отмена может привести к резкому падению количества договоров, поскольку не все родители могут осилить оплату этого обучения своими силами или через потребительский кредит с обычной ставкой. Отмечу, что как правило, именно экономические и юридические направления - одни из лидеров по стоимости. В итоге лет через 6-8 мы увидим падение числа специалистов, подготовленных по экономическим, финансовым, юридическим специальностям, по программам менеджмента и управления. Это может резко отрицательно сказаться на российской экономике в дальнейшем. И еще один важный момент. С моей точки зрения это нарушает права абитуриентов. Образовательный кредит как функция, как инструмент должен быть доступен всем абитуриентам вне зависимости от того, на кого они хотели бы учиться.

Анна Титова, доцент кафедры конституционного и муниципального права Южно-Российского института управления РАНХиГС: