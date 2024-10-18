Глава ФНС России предложил способ решения кадровой проблемы

Госсектор мог бы стать источником кадров для отраслей, где наблюдается нехватка работников, за счет высвобождения сотрудников в связи с использованием новых технологий, в частности искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, мнение которого приводит РБК.

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Говоря о перспективе применения ИИ, главный российский налоговик отметил, что в связи со значительной численностью работников госсектора «как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка».

Егоров указал, что в обозримом будущем «в цифру» уйдет много рабочих процессов и это уже происходит.

«То, что я наблюдаю даже у нас в службе, у нас требования к кандидатам меняются фундаментально»», — резюмировал он.

Показатели безработицы в России уже долгое время находятся на рекордно низком уровне, в чем власти видят в том числе вызовы для развития экономики. Центробанк, комментируя сентябрьское решение о повышении ключевой ставки до 19 процентов годовых, указывал, что заработки россиян растут быстрее производительности труда. Также отмечалось, что нехватка работников на рынке труда остается главным барьером для расширения объемов производства.