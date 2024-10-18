Россиянам объяснили, как извлечь максимум выгоды от накопительных счетов

Максимальную выгоду можно извлечь из накопительных счетов, если открывать их в разных банках. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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Он пояснил, что кредитные организации предлагают начислять проценты на ежедневный или на минимальный остаток. Это значит, что в первом случае деньги можно вносить или снимать со счета в любой день месяца. А при начислении процентов учтут реальный период нахождения этих денег на накопительном счете, пишет aif.ru.

Во втором - проценты начислят не на всю сумму, а на ту, что была наименьшей на счете в течение месяца.

При этом многие банки готовы предлагать высокие "приветственные ставки" по накопительным счетам. В связи с этим эксперт советует после окончания срока действия "приветственной ставки" в одном банке переводить деньги в другой, Это позволит зафиксировать высокий процент.

Балынин напомнил, что теперь у россиян есть возможность переводить деньги между своими счетами в разных банках через систему быстрых платежей. Лимит составляет 30 млн рублей без комиссии.